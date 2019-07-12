2019/07/12 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عادت نواعير مدينة هيت غربي الانبار الى العمل مجددا بعد الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لتكون مرفقا جديدا ينضم الى قائمة الاماكن السياحية في العراق.وافتتح وزير الموارد المائية جمال العادلي مشروع اعادة تأهيل نواعير هيت وأوعز باكمال التكسية الحجرية لضفة نهر الفرات الملحقة بالمشروع استجابة لطلب الاهالي .وشهد الافتتاح القاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” نواعير هيت “التراثية” تعاود الدوران مجددا على دبكة “جوبي” الغربية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” نواعير هيت “التراثية” تعاود الدوران مجددا على دبكة “جوبي” الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).