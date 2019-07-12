علاوي للحريري: التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع ازمات المنطقة

2019/07/12 | 11:45

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس "المنبر العراقي" اياد علاوي، وخلال لقائه رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، في مقر السراي الحكومي في بيروت، أن التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع ازمات المنطقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعلاوي، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في الملف الاقتصادي حيث جرى التاكيد على اهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات الموقعة بهذا الصدد".

كما استعرض اللقاء، بحسب البيان، "مجمل اوضاع المنطقة وما تشهده من احداث وتداعيات، اذ دعا علاوي الى رص صفوف قوى ودول الاعتدال في المنطقة".

واوضح ان "التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع الازمات التي تشهدها المنطقة"، داعياً الى "الوقوف بحزم ضد جميع انواع التدخل في شؤون الدول الأخرى".

بغداد اليوم- بغداد

دعا ممثلو عرب كركوك في مجلس النواب، الجمعة (12 تموز 2019)، إلى تظاهرة سلمية ترفض قرار الحزبين الكرديين، وتطالب بالحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد نجاح فرض القانون .

وقال النواب محمد تميم والشيخ خالد المفرجي في بيان مشترك، إنن

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، علاء الربيعي، الجمعة (12 تموز 2019)، ضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لبحث موضوع عدم ايفاء اقليم كردستان بالتزاماته النفطية وفق قانون موازنة 2019.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن جاهزيتها لضمان تطابق معداتها المستخدمة في الدول الأخرى مع مقاييس "عدم التجسس".

وقال رئيس مجلس مدراء الشركة، ليان هوا، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لن تقوم هواوي أ

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