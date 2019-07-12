وزير الداخلية يبحث مع وفد وزاري اردني عددا من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل

2019/07/12 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مع وفد وزاري من المملكة الأردنية الهاشمية، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل .وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية” ان الياسري التقى الوفد الذي ضم كلا من وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة وسفير المملكة في العراق منتصر الزعبي”.واضاف انه :” جرى […]

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