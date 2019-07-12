2019/07/12 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظها وقائد الشرطة، الواقع الأمني في المدن المحررة، والمشكلات والمعوقات التي تواجهها صلاح الدين، فضلا عن استعراض وضع النازحين وضرورة حسم ملفاتهم.

وأشار الحلبوسي إلى ضرورة حسم ملف إعادة الملاكات في مؤسسات وزارة الداخلية في المحافظات المحررة على ما كانت عليه قبل عام ألفين وأربعة عشر، استنادًا إلى ما ورد في الموازنة العامة لهذا العام، فضلا عن المفسوخة عقودهم.

من جانبه استعرض رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين معاناة مواطني المحافظة في السيطرات الأمنية، بسبب عدم توحيد قاعدة البيانات، وضرورة توحيد القيادات الأمنية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع أعضاء مجلس صلاح الدين معاناة المواطنين في السيطرات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع أعضاء مجلس صلاح الدين معاناة المواطنين في السيطرات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).