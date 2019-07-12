ارتفاع الذهب بفعل توترات تجارية جديدة

2019/07/12 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، متماسكة فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذا آمنا.

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