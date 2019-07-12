إصابة العشرات بمطبات هوائية

2019/07/12 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هبطت طائرة تابعة لشركة “إير كندا” كانت تقوم برحلة بين فانكوفر وسيدني اضطراريا، الخميس، في هاواي، بعدما “واجهت مطبات هوائية مفاجئة”، مما أسفر عن “طيران” بعض الركاب من مقاعدهم مع ارتطام رأسهم في السقف، حسبما قال شهود عيان.وذكرت الشركة الجوية أن الحادث أسفر عن إصابة “نحو 35 شخصا بجروح طفيفة”.وواجهت الرحلة “إيه […]

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