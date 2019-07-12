2019/07/12 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، 0.1 بالمئة إلى 96.94 ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 بالمئة في يونيو حزيران مسجلا أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني 2018.انتهى

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