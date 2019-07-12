امنية ديالى: نطارد 23 هدفا داعشيا في امام ويس ومحيطها

2019/07/12 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الجمعة، ان الحشد الشعبي يطارد 23 هدف داعشي في امام ويس شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوية الحشد الشعبي المقاتلة تطارد حاليا 23 هدف مهم لتنظيم داعش في منطقة امام ويس ومحيطها(63كم شمال شرق بعقوبة) من خلال عملية عسكرية […]

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