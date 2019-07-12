الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية في ديالى

2019/07/12 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لداعش في المنطقة.

وذكر بيان لموقع الحشد

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