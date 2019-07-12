اعتقال 30 شخصًا في فرنسا أثناء الاحتفالات بإنجاز الجزائر

2019/07/12 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقل نحو 30 شخصًا في أعمال شغب بباريس ومدن فرنسية أخرى، أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر.

وذكرت إذاعة فرانس إنفو، نقلا عن مصادر شرطية، أن آلاف الأشخاص احتشدوا في محيط قوس النصر في باريس، عقب انتصار المنتخب الجزائري على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في ربع نهائي الكان.

وقامت بعض المجموعات بمهاجمة ونهب متاجر لبيع الدراجات النارية في أحد الشوارع المؤدية لقوس النصر، كما قامت بتحطيم واجهات محلات أخرى.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأشخاص قاموا بقذف القوات بأغراض مختلفة.

وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة، مما أدى لوفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة.

المصدر : كووورة

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