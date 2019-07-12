إنخفاض للحرارة في اليومين المقبلين وطقس حار جداً بهذه المنطقة

2019/07/12 | 11:56

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاض درجات الحرارة في اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيأة...

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