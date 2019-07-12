2019/07/12 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقع للتض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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