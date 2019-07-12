2019/07/12 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقع للتض...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).