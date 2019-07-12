2019/07/12 | 11:56
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصيف: الجيوش الالكترونية تقف ضد محاربي الفساد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
بينت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الجمعة، ان الجيوش الالكترونية تشن هجومها على كل من يقوم بعملية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصيف: الجيوش الالكترونية تقف ضد محاربي الفساد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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