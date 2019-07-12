نصيف: الجيوش الالكترونية تقف ضد محاربي الفساد

2019/07/12 | 11:56

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بغداد :سومر نيوز

بينت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الجمعة، ان الجيوش الالكترونية تشن هجومها على كل من يقوم بعملية...

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