المنافذ الحدودية تضبط أدوية مهربة في ميناء أم قصر

2019/07/12 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط أدوية بشرية مهربة ومخالفة للضوابط في ميناء ام قصر.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة من عناصر مديرية تقنيات المعلوماتية/ قسم التراخيص والسيطرة الفنية/ شعبة تراخيص واستخبارات ميناء ام قصرالشمالي، تم ضبط أدوية بشرية مهربة ومخالفة للضوابط، في ميناء ام قصرالشمالي بمحافظة البصرة”.

وأوضح البيان، انه “تم ضبط المواد داخل حاويتين حديدية مخبأة خلف بضائع متنوعة من المواد الغذائية والصحيات”، مشيرة الى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد لإكمال الإجراءات القانونية”.

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