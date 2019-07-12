ممثلو عرب كركوك في مجلس النواب يدعون العرب والتركمان لرفض تدخل الحزبين الكرديين بشؤون المحافظة

2019/07/12 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثلو عرب كركوك في مجلس النواب ابناء المكون العربي والتركمان في المحافظة للخروج بتظاهرة سلمية ،تجسد رفضهم قرار الحزبين الكرديين التدخل في شؤون المحافظة من خلال فرض ارادتهما على ابناء كركوك في اختيار المحافظ .وقال عضوا مجلس النواب الدكتور محمد تميم والشيخ خالد المفرجي في بيان مشترك : اننا نهيب بشبابنا ورجالنا من […]

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