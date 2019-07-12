القوة الجوية يحتفظ بأوديشو للموسم المقبل

2019/07/12 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقج مدربه ايوب اوديشو لموسم 2019/ 2020.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ثقتها بالمدرب أيوب أديشو على رأس الملاك الفني لفريق كرة القدم خلال الموسم المقبل”.وبين النادي، ان “ادارة القوة الجوية مساء امس الخميس كافة تفاصيل العقد […]

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