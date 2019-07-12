علاوي للحريري : التدخل الخارجي الوباء الذي تسبب بجميع أزمات المنطقة

2019/07/12 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس المنبر العراقي اياد علاوي في مقر السراي الحكومي في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في الملف الاقتصادي حيث جرى التاكيد على اهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات الموقعة بهذا الصدد .كما استعرض اللقاء مجمل اوضاع المنطقة وما تشهده من احداث وتداعيات، ...

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