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الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لاكثر من 1700موظف عن طريق البطاقة الالكترونية

العراقاقتصاد

الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لاكثر من 1700موظف عن طريق البطاقة الالكترونية

الجمعة 12 يوليو 2019 - 11:53

الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لاكثر من 1700موظف عن طريق البطاقة الالكترونية

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن أطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1700 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".وأوضح المصرف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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