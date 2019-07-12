اجرام كربلاء تلقي القبض على عصابة خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة

2019/07/12 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة إجرام كربلاء من إحكام قبضتها على عصابة سرقة مكونة من أربعة اشخاص بعد سرقتهم دار احد المواطنين في قضاء الهندية شرق كربلاء وضبط جميع المسروقات خلال 24 ساعة من تنفيذهم الجريمة.وذكر بيان لاعلام شرطة كربلاء، تلقت وكالة نون نسخة منه، استخبر قسم مكافحة الاجرام في كربلاء المقدسة بوجود حادث سرقة لدار في منطقة الحي العسكري داخل قضاء الهندية على الفور.

واوضح، انتقلت المفرزة الى محل الحادث واجرت المسح الميداني الشامل لمسرح الجريمة مع جمع المعلومات والتفاصيل الكاملة عن الحادث.

واضاف البيان، تم ضبط جميع المسروقات التي كانت بحوزتهم وهي عبارة عن مبلغ من المال قدره ثلاثمائة الف دينارعراقي ومسدس نوع CZ مع مخزن مسدس وعتاد حي من نفس النوع وبندقية كلاشنكوف ومخازن عدد ثلاثة وعتادي من نوعها ومخشلات ذهبية عبارة عن (زوج محابس وقلادة وزوج اقراط وإسوار وحلقة ذهب).

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