الحشد الشعبي بالنجف الأشرف يفوج أول وجبة من الحجاج

2019/07/12 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الأشرف، فجر اليوم الجمعة بتفويج حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء.وقال مسؤول المديرية قاسم الخاقاني ان "مديرية النجف فوجت هذه الوجبة من قوافل الحجاج الخاصة بذوي شهداء الحشد من محافظات ( النجف الاشرف ، بابل ، كربلاء المقدسة ، القادسية ) وعبر مطار النجف الدولي"، مشيرا الى ...

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