بالصور… عمال شركة نفطية بالبصرة يضربون عن العمل

2019/07/12 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بدأ عدد من #عمال شركة “#وير” النفطية #العاملة في حقول #الرميلة الشمالية في #البصرة اضراباً عن العمل لتنفيذ مطالبهم، ومن ضمنها تحسين طريقة #المُعاملة.وتداولت صفحات […]

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