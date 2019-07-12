الخطوط الجوية تعلن مواعيد رحلات الحج ليوم غد السبت

2019/07/12 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الخطوط الجوية العراقية ، اليوم الجمعة ، عن مواعيد رحلات الحجاج ابتداءً من يوم غد السبت .وحصلت وكالة /بدر نيوز/ على نسخة من جدول المواعيد :

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