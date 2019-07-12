2019/07/12 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تراوح المعارك مكانها في طرابلس، تقترح القاهرة مبادرة سياسية جديدة للتوفيق بين أعضاء مجلس النواب الذي انقسم على نفسه بعد العملية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة مصرية للخروج من المأزق العسكري الليبي) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة مصرية للخروج من المأزق العسكري الليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).