الحوثيون يقابلون جهود غريفيث بالتصعيد في الحديدة

2019/07/12 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يواصل المتمرّدون الحوثيون تعديل تحرّكاتهم السياسية والعسكرية في اليمن وفق الأجندة الإيرانية وتطوّرات الصراع الذي تخوضه طهران ضدّ خصومها الدوليين والإقليميين،

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