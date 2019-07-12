ووفقاً للمسؤول الأفغاني، فإن "الهجوم نفذه طفل".
وقد استهدف الهجوم الذي وقع في مديرية "بتشيراغام" حفل زفاف نجل زعيم محلي يدعى "ملك تور" وهو قائد قوات الانتفاضة الشعبية المساندة للحكومة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.
وسارعت جماعة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد نفيها الضلوع في الاعتداء، حسبما نقلت عنها محطة "وان تي في" المحلية.
ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه انتشار واسع في ولاية ننغرهار والتي تعد إحدى المعاقل الرئيسية له شرقي أفغانستان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل انتحاري يستهدف حفل زفاف شرقي أفغانستان) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل انتحاري يستهدف حفل زفاف شرقي أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).