طفل انتحاري يستهدف حفل زفاف شرقي أفغانستان

2019/07/12 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي باسم حاكم محافظة ننغرهار الأفغانية، عطاء الله خوغياني، اليوم الجمعة، بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 40 جراء تفجير انتحاري على حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية "بتشيراغام" في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.وقال المتحدث الرسمي: "الانتحاري فجّر نفسه وسط المدعوين إلى حفل الزفافن ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين".

ووفقاً للمسؤول الأفغاني، فإن "الهجوم نفذه طفل".

وقد استهدف الهجوم الذي وقع في مديرية "بتشيراغام" حفل زفاف نجل زعيم محلي يدعى "ملك تور" وهو قائد قوات الانتفاضة الشعبية المساندة للحكومة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.

وسارعت جماعة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد نفيها الضلوع في الاعتداء، حسبما نقلت عنها محطة "وان تي في" المحلية.

ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه انتشار واسع في ولاية ننغرهار والتي تعد إحدى المعاقل الرئيسية له شرقي أفغانستان.

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