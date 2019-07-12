2019/07/12 | 13:14

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الأخبار الدولية

الجمعة 12 يوليو 2019 | 12:37 مساءً | عدد القراءات : 42

قرار أميركي جديد بشأن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران

متابعة/..



راجعت الولايات المتحدة الأميركية عن فرض عقوبات في المرحلة الراهنة على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعد حديث عن عزم أميركي على إدراجه في القائمة السوداء.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن مصادر قولها إن هذا القرار يشير إلى أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية.

وكشفت عن أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد عارض إدراج ظريف في القائمة “في الوقت الحالي”.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن سبب التراجع يعود إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تبحث سبلاً مختلفة لفرض عقوبات إضافية على طهران، وإن “ظريف شخصية مهمة بالتأكيد”.

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن واشنطن تريد حلاً دبلوماسياً، وكررت تعليق ترامب بأنه مستعد للقاء الإيرانيين “دون شروط مسبقة”.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال في 24 يونيو الماضي، إن ظريف سيدرج في القائمة السوداء في ذلك الأسبوع، مع المرشد علي خامنئي.

وهذا الموقف العلني يُعد غير مألوف؛ لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقاً عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأميركي.

ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعاً وزارياً في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، بشأن أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى التصدي لقضايا؛ منها الصراع، والجوع، والمساواة بين الجنسين، والتغير المناخي بحلول 2030.

ومن أجل ذلك سيتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهي علامة أخرى على أن واشنطن ترجئ العقوبات في الوقت الحالي.

ويأتي قرار واشنطن بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط في الخليج تنحي واشنطن باللائمة فيها على طهران، وإسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات جوية انتقامية، قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

وتدهورت العلاقات الأميركية الإيرانية منذ انسحاب ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى، في 2015، وقراره في مطلع مايو الماضي استخدام العقوبات لمحاولة وقف صادرات إيران النفطية تماماً.

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