2019/07/12 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن محافظة ذي قار أسعد المرشدي، اليوم الجمعة، إن هناك “رؤوساً فاسدة” تشغل مناصب خدمية في محافظة ذي قار، ولم يقدموا أي خدمة للمواطنين في المحافظة، لافتا أن أبرز الفاسدين الذين سيتم تغييرهم هم مدير الماء ومدير دائرة الصحة.وقال المرشدي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الكثير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار..تغيير وشيك يطال “رأسين فاسدين” ويهدد اصحاب “الكومنشنات” المركز الخبري الوطني.

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