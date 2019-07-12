تحالف الفتح: قانون مجالس المحافظات سيمرر خلال الاسبوع المقبل

2019/07/12 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح أن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيتم تمريره خلال الاسبوع المقبل.

وقال اكد النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح ان التوافق موجود داخل البرلمان على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات باستثناء الفقرات المتعلقة بمحافظة كركوك بسبب الخلاف على الانتخابات في المحافظة.

واوضح الفتلاوي ان الاسبوع المقبل سيشهد تمرير التعديلات الجارية على القانون، لافتا الى ان الفصل التشريعي للبرلمان تم تمديده من اجل تعديل قانوني الموازنة ومجالس المحافظات.

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