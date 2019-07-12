“بالفيديو” استخدام عباءة الصدر لعلاج احد جرحى سرايا السلام

2019/07/12 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شخص وهو يخرج “عباءة” يقول إنها لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ويقوم هذا الشخص بوضع العباءة على جسد احد جرحى سرايا السلام لكي يتماثل للشفاء.

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