عرب كركوك يدعون للتظاهر ضد قرار الحزبين الكرديين

2019/07/12 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كركوك … دعا ممثلو عرب كركوك في مجلس النواب، اليوم الجمعة، ابناء المكون في المحافظة للخروج بتظاهرة سلمية، تجسد رفضهم قرار الحزبين الكرديين، وتطالب بعدم التفريط بالمكاسب والثوابت التي تحققت بعد تطبيق خطة فرض القانون.وقال عضوا مجلس النواب محمد تميم وخالد المفرجي في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، […]

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