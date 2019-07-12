وصول أكثر من 1200 حاج عراقي إلى المدينة المنورة منذ انطلاق التفويج الجوي

2019/07/12 | 13:17

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة، الجمعة، وصول أكثر من 1200 حاج عراقي الى الأراضي السعودية، منذ انطلاق التفويج الجوي.

وقالت الهيأة في بيان مقتضب لها، إن "1229 حاجا عراقيا وصلوا الى المدينة المنورة منذ انطلاق عملية التفويج الجوي للحجاج".

بغداد اليوم _ بغداد

دعا احمد الصافي، ممثل المرجع الديني علي السيستاني، الجمعة، الشباب الى أن يكونوا اكثر قوة، فيما أشار الى أن الانتحار هو دليل الضعف والانهزام.

وقال الصافي في خطبة الجمعة، إن "كل انسان في بداية شبابه قد يبتلي بتجربة مادية،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن توقعها لحالة الطقس في البلاد حتى يوم الاحد المقبل.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، ستشهد اليوم الجمعة، طقس

بغداد اليوم- البصرة

قال رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير، أحمد ياسر الصالحي، الجمعة (12 تموز 2019)، إن المنافذ الحدودية ستبقى ضمن اشراف وإدارة الحكومة الاتحادية فيما لو تم ترحيل القضاء إلى محافظة .

وذكر أحمد الصالحي، في حديث لـ(بغداد

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