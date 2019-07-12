في العراق… منخفض جوي على الأبواب

2019/07/12 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت الهيئة العامة للأنواء #الجوية والرصد #الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعها لحالة #الطقس في العراق حتى يوم الأحد المقبل، فيما توقعت انخفاض #درجات الحرارة لليومين المقبلين.[…]

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