استشهاد عنصرين من الحشد الشعبي بعد اصابتهما بتفجير الحفاير بديالى

2019/07/12 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بإستشهاد عنصرين من الحشد الشعبي بعد اصابتهما بتفجير الحفاير ضمن العملية العسكرية التي شنتها القوات المشتركة شمال شرقي ديالى.

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