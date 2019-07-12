إصابة مدير استخبارات ديالى و3 مقاتلين بالحشد بإنفجار ناسفة خلال عملية عسكرية

2019/07/12 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بإصابة 4 عناصر أمنيين بينهم ضابط برتبة عميد يشغل منصب مدير استخبارات ديالى، إثر انفجار عبوة ناسفة عليهم خلال عملية عسكرية شمال شرقي ديالى.

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