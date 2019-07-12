بابل..اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم 5 كغم من مادة الكريستال

2019/07/12 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، اعتقال تجار مخدرات وضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة في عملية نوعية نفذت جنوبي المحافظة.

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