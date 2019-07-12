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شاهد بالفيديو.. وصول طائرتين من اربيل والنجف الى المدينة المنورة تقلان 620 حاجاً


شاهد بالفيديو.. وصول طائرتين من اربيل والنجف الى المدينة المنورة تقلان 620 حاجاً
2019/07/12 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: V-ZRjlDH9E8

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