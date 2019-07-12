رصد مستوى “هائل” من الإشعاعات من غواصة نووية غارقة

2019/07/12 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن باحثون أوروبيون، مؤخرا، إنهم رصدوا مستوى “هائلا” من الإشعاعات في موقع غواصة نووية غرقت ببحر النرويج، قبل ثلاثة عقود.وبحسب تقرير المعهد النرويجي لبحوث البحر، فإن الإشعاعات الصادرة عن الغواصة السوفياتية “كومسوموليتس”، أعلى بكثير من المستوى المعتاد، لكنها لا تشكل تهديدا للإنسان وللحياة البحرية.وفي 7 أبريل 1989، اشتعلت النار في القسم الخلفي […]

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