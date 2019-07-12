الشابندر: هكذا سيفوز المالكي بزعامة حزب الدعوة مجدداً

2019/07/12 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #القيادي السابق في #حزب_الدعوة #غالب_الشابندر، اليوم الجمعة، أن #نوري_المالكي، سيفوز بزعامة #حزب_الدعوة #الإسلامية مجدداً، عن طريق دفع الأموال وتقديم الرشى لأعضاء الحزب.الشابندر قال لمراسل […]

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