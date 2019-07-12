وصول 1229 حاجاً عراقياً الى المدينة المنورة

2019/07/12 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، وصول 1229 حاجا عراقيا الى المدينة المنورة.

وبينت الهيأة في بيان ان هذا العدد هو "منذ إنطلاق عملية التفويج الجوي للحجاج".انتهى

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