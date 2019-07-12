الحميداوي يتسلم مطالب أهالي مدينة الصدر ويدعو السلطات التنفيذية لتلبيتها

2019/07/12 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب تيار الحكمة الوطني علي الحميداوي السلطة التنفيذية بتلبية مطالب ابناء مدينة الصدر في بغداد والوقوف على جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.

وابدى الحميداوي في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم خلال تسلمه اليوم مطالب متظاهري اهالي مدينة الصدر من قبل اللجنة التنسيقية "استعداده الكامل للوقوف على تنفيذ جميع المطالب ومتابعة كل تفاصيلها مع الجهات المعنية"، موضحا ان "مدينة الصدر تعاني منذ سنوات الاهمال وتردي الخدمات التي اثرت بشكل سلبي على جميع مواطنيها".



وشدد الحميداوي على ان "ما يتوجب على الحكومة المركزية ومحافظة بغداد وجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة الى الالتفات لهذه المدينة المضحية، وانقاذها من معاناتها الازلية".من جانبه ابدى اعضاء اللجنة التنسيقية للتظاهرات موقف الحميداوي مع ابناء المدينة، ومواقفه الداعمة لمطالبهم.وكان النائب علي جاسم الحميداوي استلم مطالب اهالي المدينة الصدر على ضوء الاحتجاجات التي خرجوا بها لتحسين واقع الخدمات، من قبل اللجنة التحضيرية المستقلة لاحتجاجات مدينة الصدر للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض تلبيتها.وتضمنت مطالب اهالي مدينة الصدر الخدمات الصحية والتربوية وتوفير الطاقة الكهربائية والتي كانت وفق عدد من النقاط .وتعاني مدينة الصدر من تردٍ واضح في الخدمات والزخم السكاني والمروري وقلة في المدارس وخدمات أخرى منذ سنوات عديدة، دون التفات لها من قبل المسؤولين الحكوميين.انتهى

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