تركيا تستلم الأجزاء الأولى من منظومة إس 400 الروسية

2019/07/12 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع التركية، استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400″، يوم الجمعة، فيما سيجري تسليم القطع المتبقية، خلال الأيام القادمة.ومن شأن مضي أنقرة قدما في تسلم هذه المنظومة الروسية، أن يزيد من التوتر مع واشنطن التي حثت تركيا، مرارا، على التراجع، وحذرتها من مغبة الخضوع لعقوبات صارمة.وترى الولايات […]

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