بنتلي تطلق سيارة كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة

2019/07/12 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور 100 عام على انطلاقها، كشفت شركة “بنتلي” البريطانية عن سيارة حديثة، تقول إنها كهربائية بالكامل، وصديقة للبيئة. وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية،

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