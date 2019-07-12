2019/07/12 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج :وصول 1229 حاجا عراقيا الى المدينة المنورة منذ انطلاق عملية التفويج الجوي للحجاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/12 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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