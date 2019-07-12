الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا أمام الدينار العراقي

2019/07/12 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، إرتفاعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1207 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و700 دينار للمائة دولار.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1197.5 ديناراً، أي 119 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.70دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 125.45 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 568.15 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1409.45 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 67.06 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 60.65 دولار.

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