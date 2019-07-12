2019/07/12 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، وصول 1229 حاجا عراقيا الى المدينة المنورة.وبينت الهيأة في بيان ان هذا العدد هو “منذ إنطلاق عملية التفويج الجوي للحجاج”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج:وصول 1229 حاجاً عراقياً الى المدينة المنورة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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