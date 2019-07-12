استشهاد عنصرين من الحشد واصابة مدير استخبارات ديالى بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حمرين

2019/07/12 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد عنصران من الحشد الشعبي واصيب فيما اصيب مدير استخبارات ديالى بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حمرين ، شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة .وقال مصدر امني في تصريح له :” ان عبوة ناسفة انفجرت على رتل عسكري في منطقة حوض حمرين “.واضاف :” ان الانفجار ادى الى استشهاد عنصرين من الحشد واصابة ثالث ، […]

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