2019/07/12 | 13:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السيد أحمد الصافي للشباب: الإنتحار عمل المنهزمين والفاشلين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السيد أحمد الصافي للشباب: الإنتحار عمل المنهزمين والفاشلين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السيد أحمد الصافي للشباب: الإنتحار عمل المنهزمين والفاشلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).