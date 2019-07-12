2019/07/12 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، انتقادها لبعض السلوكيات العشائرية والتي تتضمن اخذ مبالغ “مجحفة” تحت اسم”الفصل” لقاء مصالحة بين شخصين احتكّا مع بعض بحسب وصفها، فيما نوهت الى أن هذه المبالغ أغلبها “أكل مبالغ بالباطل”.وقال وكيل المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن “العشائر العراقية لها تأريخ حافل ومهم ولها وقفات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجعية تنتقد بعض السلوكيات العشائرية بأخذ مبالغ مجحفة بما يعرف بـ”الفصل” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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