2019/07/12 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحفي إن “المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطا، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف”، مشيرا إلى أنه “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان:إحباط محاولة إنقلاب فاشلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان:إحباط محاولة إنقلاب فاشلة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان:إحباط محاولة إنقلاب فاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).