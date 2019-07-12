تراجع أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة من “أوبك”

2019/07/12 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما خفضت “أوبك” توقعاتها للطلب على خامها للعام المقبل، ونزلت العقود الآجلة للخام من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الذي بلغته بعدما خفض المنتجون الأمريكيون إنتاجهم بحوالي النصف في خليج المكسيك قبل ما قد تكون أولى العواصف الكبرى في موسم أعاصير المحيط الأطلسي.وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس […]

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